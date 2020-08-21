嘉義豆奶攤民雄店前年4月發生集體食品中毒事件，且造成一名林姓碩士生死亡，嘉義地檢署依業務過失致死罪、違反食品安全衛生管理法等罪嫌起訴4人，嘉義地院21日判劉姓負責人、郭姓執行長、吳姓晚班店長3人有期徒刑6個月，均得易科罰金；另，郭姓總店負責人判無罪。

嘉義豆奶攤民雄店前年發生集體食品中毒事件，導致在4月18至22日及26日有52名顧客在吃完法式吐司，均出現發燒、噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等症狀，其中一名林姓碩士生於4 月22日凌晨前往該店食用由吳姓晚班店長所製作的法式吐司，返回宿舍亦出現嘔吐等症狀，同月24日22時30分許被發現倒臥在宿舍房間且無生命跡象。

地院指出，本案符合食品安全衛生管理法第49條「致危害人體健康」要件，而被告劉姓負責人、郭姓執行長及吳姓晚班店長3人疏未監督、管理，對使用生蛋汁之「法式吐司」餐點製作流程之疏懈，造成本件食品群聚中毒事件均有過失，觸犯上開規定第49條第2項、第4項刑責。

地院認為，因被告疏忽致員工調配染有病原菌的法式吐司，念及3人犯後並未坦承全部犯行，兼考量被告劉姓負責人等人，事後積極與多數被害人及林姓碩士生家屬達成和解並賠償完畢，已見彌補疏失及不幸結果之作為，豆奶攤民雄店已辦理歇業，且參酌個人家庭經濟等情狀，判3人有期徒刑6個月。

林姓碩士生死亡部分，地院參酌解剖報告、法醫、死者友人及女友等人證述，以及衛福部疾病管制署函文，認定本件沙門氏桿菌造成之食物中毒至多僅造成嘔吐、腹瀉、發燒等情形，應不至於死亡，同時段感染沙門氏桿菌的4 位顧客就醫後皆痊癒。依被害人身體狀況，若即時就醫補充營養及水份，一般情形下，應不至死亡，故被害人死亡結果，尚難直接歸責於被告等人，自難科以被告等人業務過失致死罪責。

至於被告郭姓總店負責人，經地院傳喚多名豆奶攤民雄店內員工作證及參照卷內事證，尚難認定郭姓總店負責人有實際參與豆奶攤民雄店經營管理事務，自難課予其維護店內餐點安全衛生的注意義務，獲判無罪。

(中時 )