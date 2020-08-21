北市府日前主動踢爆一般旅館收容居家檢疫者問題，宣布周五前旅館需清空居檢者，否則公布旅館名單，北市今傍晚公佈違規名單，共有18家非防疫旅館接待檢疫旅客，其中包含晶華酒店，市府也要求限期改善，否則將於28日開罰。

北市目前共有防疫旅館43家、近3,000間客房可提供居家檢疫者入住，居全國之冠。但在8月中有38家非防疫旅館的旅宿業者收住約400多位居家檢疫者。

觀傳局表示，已逐一聯繫收住居家檢疫者的旅館，並要求業者將居家檢疫者移往合法防疫旅館入住，多數業者已配合完成改善。統計截至109年8月21日下午5時止，仍有18家非防疫旅館收住居家檢疫客，這些旅館並有11家已向市府遞件申請防疫旅館，希望補足程序繼續接待檢疫旅客。

違規名單包括，日光‧寓、木文陶喜時尚旅館、台北五號商旅、台北漫步旅店、台灣柒天精品旅店、多郎明哥旅館、西門大飯店、西門星辰精典大飯店、幸福戀人旅館、東驛商務旅館、帥客旅店、雀客旅館、富玉莊旅社、晶華酒店、最愛旅館、新凱飯店、銀河旅館、儷萊旅館。

(中時 )