北市府要求非防疫旅館業者須於今天下午5點前將居家檢疫者「清場」，並於傍晚公布18家未清場的旅館名單，北市議員王鴻薇呼籲，市府應追蹤居家檢疫者去向及相關交通移動方式，否則若居家檢疫者最後轉去違法日租套房或一般民宅社區，將製造一波新的防疫破口，造成市民恐慌。

王鴻薇指出，北市迄今仍有移工138人、居家檢疫人士164人等住在一般旅館，其中居家檢疫的移工都是靠仲介、雇主接洽離開一般旅館的後續去處，呼籲市府務必保持聯繫，包括檢疫期間如何交通到新的場地，或是注意是否有轉去違法日租套房或一般民宅，避免讓民眾暴露在傳染危險中。

此外，彰化縣居家檢疫其中出外篩檢的交通方式引發關注，王鴻薇質疑，北市府是否掌握被清場旅客遷移的交通方式？移工未來居家檢疫地點是否有和仲介公司密切掌握？她呼籲市府莫讓仲介基於成本考量，使移工群聚於一般住宅區，尤其違法日租或月租套房，更必須嚴加防堵。

市府公布違規旅館名單共18家，包括日光‧寓、木文陶喜時尚旅館、台北五號商旅、台北漫步旅店、台灣柒天精品旅店、多郎明哥旅館、西門大飯店、西門星辰精典大飯店、幸福戀人旅館、東驛商務旅館、帥客旅店、雀客旅館、富玉莊旅社、晶華酒店、最愛旅館、新凱飯店、銀河旅館、儷萊旅館。

(中時 )