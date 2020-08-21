彰化縣率全台之先，和台大公衛學院合作，舉辦萬人血清抗體調查，事先傳出篩出千分之二陽性，加上這次篩出無症狀美國返台少年確診，引起揣測25日期中報告，恐又「遍地烽火」，彰化縣醫師公會理事長連哲震則強調，血清抗體檢出的陽性，代表有抗體，已完全不具傳染性，和抗原篩出陽性，代表體內能有病毒、仍有傳染風險，並不一樣。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，排定25日上午10點30分，在彰化縣政府中庭舉行「彰化縣新冠病毒血清抗體調查期中報告」將如期舉行，約有4000份樣本，目的在了解社區感染狀況，評估不同暴露條件下的感染風險、提供新冠病毒疫苗和治療參考方向。

葉彥伯指出，血清抗體調查是回溯性，因為病毒走過都會留下痕跡，檢測的人都會收到自己的檢測報案，若檢出陽性、具中和抗體，其實值得恭喜！代表體內已產生自然抗體，「天然抗體最好」。

彰化縣醫師公會理事長連哲震也解釋一般人一聽到陽性就害怕了，其實血清抗體只代表曾經被和病毒接觸過，體內產生抗體，但已經完全不具傳染力，調查只是提供累計流行病學的資訊，提供學術和未來防疫工作的基本資料，全球國家都在做。

至於，居家檢疫、隔離高風險群的抗原篩出陽性，代表有病毒、或者殘留病毒片段，所以盡管是無症狀，卻仍可能有傳染風險，所以才要連三篩到陰性，才可以解除隔離。

彰化縣醫師公會理事長連哲震說，目前對於新冠病毒還有許多未知數，彰化歷年都進行萬人健檢，促使臺大公衛學院願意與彰化縣合作，希望讓台灣防疫檢測及疫苗研發成功。

彰化縣長王惠美強調，新冠病毒血清抗體檢測試劑係由合作方台大提供，其具體經費及採購方式縣衛生局並未參與，也不清楚這方面細節。

(中時 )