賴清德前腳走，柯文哲馬上跟上。民眾黨佈局宜花東3縣市，黨主席柯文哲前天到花蓮參加豐年祭，除了試水溫，下月5日又要成立邱臣遠花蓮服務處，接著台東服務處，外界解讀柯著手布局藍營縣市，熟悉黨務人士透露，要面對2024，必須先過2022這關，因此民眾黨「超前部署」，正在找人選，及早準備參選議員，「花蓮市、吉安鄉兩大票倉並非沒有機會」！

高雄市長補選，民眾黨受到重挫，台北市長兼民眾黨主席柯文哲積極拉藍，除了藍營出身的黨籍幹部，更頻頻走訪藍營縣市，宜蘭已成立服務處，下月5日又要成立邱臣遠花蓮服務處，且分別由國民黨宜蘭縣黨部前副主委李偉華、藍營出走的前議員趙世源擔任主任，接著前往台東，引發政壇聯想。

柯文哲勤跑地方，前幾天民進黨副總統賴清德下鄉到部落，柯文哲馬上安排前進花蓮光復鄉馬太鞍部落，參加豐年祭開幕及晚間宴客，被認為消毒兼曝光，當下也被問到，「民眾黨是否有打算在花蓮插旗或布局」時，柯文哲直說，「想太多了」，一旁幕僚則強調，「今天是市政行程」，婉拒回答。

柯文哲口中否認，但顯然積極佈局宜花東。除服務處幹部由藍營人士負責，佈局2022地方選舉，下個目標就是瞄準議會，據悉，黨務人士正挖掘新人，擴充黨員，花蓮黨員約近200人，黨務人士透露，民眾黨是柔性政黨，「淺藍淺綠都有我們支持者」，還有2年時間佈局，花蓮、吉安兩大票倉應可攻下席次。

花蓮政壇人士分析，民眾黨是小黨，自然要想辦法開疆拓土，否則恐有泡沫化危機，民眾黨想投入議員，如果沒經營基層，很難獲支持，綠營人士則認為，民眾黨柯文哲光環已逐漸黯淡，2024總統大選後可能就泡沫了。

(中時 )