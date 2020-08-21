災害救助用炊飯袋，考量到災區乾淨水源取得不易，將適量的米放入不含塑化劑的炊飯袋中，再加上少許的乾淨水，再用溪水隔水煮食成香噴噴的米飯。（江和樹提供／黃國峰台中傳真）

地震等天然災害，房屋倒塌，災民如何安置，大里區立德里民實際體驗災民生活，晚上睡還可掛蚊帳的瓦愣紙床。（江和樹提供／黃國峰台中傳真）

逢甲大學營建及防災中心，研發的「瓦愣紙床」輕巧、易搬運、易收藏（184公分X92公分X30公分），耐重達300公斤，還可加掛蚊帳、隔間等，兼具衛生及隱私。（江和樹提供／黃國峰台中傳真）

全球氣候暖化，天災越來越不可預期，立德里與中市消防局、逢甲大學、大里區公所舉行聯合演練，演練若災害發生後居民的避難處置，透過過夜體驗營，睡瓦愣床、防災食物烹調、CPR與AED實作教學、簡易傷口包紮及傷患搬運，強化社區民眾災時自助及互助的能力。

如果發生地震了，房屋倒塌，外界無法第一時間來救援，那該如和自救？災民如何安置？中市大里區立德里日前舉辦「韌性社區實兵演練暨防災過夜體驗營」200多名志工、50多位「災民」在立新國小，實際模擬如果發生芮氏規模6.3地震，地震後造成房屋傾斜、倒塌等災情，如何連繫各災害編組成員、初期搶救及疏散收容等工作。

體驗營不單只有模擬災民生活，特別是還學習如何組裝由逢甲大學營建及防災中心研發的瓦愣紙床，該紙床可由災民自行組裝成輕便紙床，還可簡易隔間、加掛蚊帳等兼具輕便、衛生及隱私，還有在食的方面，使用災害救助用炊飯袋，該炊飯袋考量到災區乾淨水源取得不易，可以直接取溪水隔水煮食成香噴噴的米飯。

現場還有火場安全觀念教學與日本空運來台之煙霧帳模擬火場濃煙體驗，在伸手不見五指、煙霧瀰漫中，災民忐忑的蹲低身子，終於鑽出火場，直呼逼真！更有CPR與AED實作教學、體驗國軍支援的淋浴帳等，里長江和樹指出，回想921地震時，災害發生的第一時間，最接近你的人，就是左鄰右舍，所以一定要學會自救，第一時間就施予援手，發揮自助及互助的能力。

(中時 )