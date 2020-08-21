同劇編劇疑似暗諷Baby演技。(取自微博)

Angelababy（楊穎）出道以來，演技飽受爭議，近日她在陸劇《摩天大樓》哭戲片段曝光，再度引發輿論兩極反應，有人讚她演技有進步，但也有不少人批評她的「微笑唇」看了出戲。想不到Baby的演技連該劇編劇殳俏也無法護航，直接回應網友留言「她上來就是一個屍體……」，隨後又悄悄刪除了此留言。

Baby在《摩天大樓》哭戲片段曝光，被批微笑唇讓人看了出戲，讓她演技再度受到質疑。還有網友跑到編劇殳俏微博留言「看見有ab就沒興趣了」，未料卻意外釣出殳俏親自回覆：「沒事，她上來就是一個屍體……」疑似暗諷Baby演技，一句話引發爭議。

粉絲更是心疼Baby挨諷，紛紛留言開罵，「有病吧，看不起就不要請啊！這劇唯一的熱搜還是ab的哭戲，求別把ab拉出來了，靠自己把熱度帶上去吧」、「要不是baby我都不會點開這部劇」、「內涵同劇組的女演員，素質真的太『好』了」。而殳俏也被發現已悄悄刪除了這則留言。

(中時新聞網)