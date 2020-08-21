勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心今（21）日派員登船出航對台灣電力股份有限公司「離岸風力發電第一期計畫-示範風場新建工程」外海施工區域實施檢查，就近檢視風機基樁施工現場安全衛生設施及管理執行情形，要求台灣電力股份有限公司嚴格督導施工廠商落實安全管理。

職安署署長鄒子廉表示，該工程係由比利時商楊德諾與日商日立共同承攬，總計將安裝21座風機，預定將於年底併聯供電，目前正進行水下基礎基樁安裝作業，風場雖位於彰化縣芳苑鄉西側海域約8公里處，但受限於船隻接駁問題，檢查員需由臺中港登船出發，除單趟航程需費時2小時外，另因離岸風電於海域施工，環境較陸域危險存有墜落、溺水等特殊危害，故對於進入風場區域人員篩選條件嚴格，依據全球風能組織（GWO）規定，各作業類別有各種不同的安全訓練標準，為符合進入風場檢查之規定，本日登船之檢查員均已於事前通過16小時的高空作業課程及8小時的海上求生訓練。

職安署指出，檢查員登船對離岸風場工程實施檢查，是重大的考驗，也象徵勞動檢查範圍不侷限於陸域，已向海域延伸。本次檢查重點計有：1.作業人員穿著佩戴個人必要防護具（如救生衣、安全帽、安全帶等）、2.基樁吊桿下方設置警戒區域，嚴禁人員或船舶進入，及設置物體飛落預防設施（如起重機過負荷、過捲揚預防裝置、吊具防止所吊物體脫落裝置）、3.被撞預防設施（如樁體堆置防止滾、滑動設施、工作船機具運轉部位護罩或護圍）等。經檢查結果發現，外海作業安衛設施尚符合規定，但有移動式起重機吊掛作業前未先設置吊掛範圍警戒設施、打樁設備作業未實施檢點等管理缺失，已通知事業單位限期辦理改善，如屆期未改善，將依法裁罰。

離岸風電是政府綠色能源政策的發展重點，尤其中部地區是離岸風電發展的最主要區域，除了本次所檢查的離岸風場工程外，今（109）年另有2個離岸風場陸續分別在苗栗、雲林等2處海域施工，職安署特別要求離岸風場開發商在各場域努力發展綠電產業的同時，更應兼顧勞工作業安全及健康，於規劃設計、施工及營運維護等階段落實風險評估及管理，確保工作者有安全健康的工作環境，讓國家綠能政策於安全前提下順利的發展。

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