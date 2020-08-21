伴隨營運調整、房市增溫，上曜（1316）、炎洲（4306）建案佈局效益加速發揮。上曜台南第三期建案「帝凡內」持續交屋入帳，第二季營收季增3.34倍，年成長3.26倍，力拚今年全部完售。「湖美帝璟」已完成第22樓，預計年底前可完成整棟結構體，明年交屋。

炎洲近年砍掉虧損單位、活化資產，旗下旺洲開發成屋案「旺洲極品」持續銷售中，增添穩定營收貢獻。林口新市鎮及新莊副都心重劃區推出三個預售建案，預估總銷金額將近60億元，目前銷售率均逾五成。

此外，炎洲大陸寧波薄膜廠在上半年交易價款已全數收足，預估過戶程序完成後，於第三季認列處分利益，每股獲利貢獻約1.5元。另林口悠逸休閒旅館土地出售預估今年第四季或明年第一季入帳，獲利7.7億元，每股獲利貢獻約1.4元。

上曜表示，台南市政府力推鹽水溪環河快速道路，北二環快速道路將銜接南科與市區，另將打通和緯路五段至安平，有效聯通此三區交通，有利此區域房市前景。

尤其，南科三期開發計劃正式啟動，加上台積電在南科新廠投資1.5兆元、Google在台第二座資料中心選定南科，預估可望增加超過上萬個就業機會，持續帶動大台南房市。

上曜第五期19樓建案「梅菲爾」預計年底前可完成結構體，明年交屋；九份子北基地預計今年推案，南基地則還在設計規劃中。

炎洲指出，台灣房地產市場去年下半年開始逐漸好轉。旺洲開發林口推出預售案「旺洲逸品」，案量30億元；新莊「炎洲旺年匯」及「炎洲THE ONE」預售案，案量為10億元及18億元，預計2022～2023年陸續交屋認列。

(工商 )