遊戲研發廠商宇峻奧汀（3546）宣布，旗下新款單機遊戲《三國群英傳》系列新作《三國群英傳8》正式公布，官方預約頁上線，同時也發布首部預告片。宇峻指出，接下來除單機版《三國群英傳8》以外，還將有《七大罪》、《潘朵拉的迴響》等兩款手機遊戲，下半年多款新作齊發下，後市樂觀。

宇峻表示，自1998年起《三國群英傳》已推出七部單機作品，而《三國群英傳8》作為《三國群英傳VII》發行後睽違12年的正統單機續作，除了承襲系列作經典橫向戰鬥視角以及戰略遊戲玩法之外，視覺表現也全面進化。

宇峻透露，《三國群英傳8》的開發過程中，製作人期望保有系列作特色的同時，也追求新一代的視覺表現與遊戲體驗，因此花費了大量的研發時間。目前尚未公開推出日期，更多細節與消息將於日後陸續釋出。

宇峻前7個月營收9.42億元，年增59％。上半年獲利1.18億元，較去年同期成長27.7％；每股盈餘2.58元，優於去年同期表現。

展望下半年，宇峻旗下《三國群英傳M》推出改版刺激玩家消費以外，下半年還有《七大罪》、《潘朵拉的迴響》等兩款手機遊戲，其中《潘朵拉的迴響》近期將展開封閉測試，而單機版《三國群英傳》第八代也即將推出，新作齊發下，樂觀看下半年營運表現。

不過，《三國群英傳M》今年原訂要至中國大陸市場發行，但上半年受到疫情攪局，導致產品推出時程向後遞延，目前仍在與當地代理商討論中。

受到中國大陸市場不確定影響，《三國群英傳M》將先轉至東南亞、日本推出，特別是三國群英傳IP在端遊時代於日本、東南亞都累積了一定的知名度，因此往這兩個區域推廣也很適合，最快預期明年初就至海外營運。

(工商 )