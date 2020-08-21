演員郎祖筠原本要在今年5月演出舞台劇，但因為受到疫情影響，一直延到9月才能順利表演！為了這場大戲，她不分晝夜排演，把身體累壞了，結果引起蜂窩性組織炎，右臉腫了一大塊，就像含了一顆滷蛋在嘴巴裡，最後還被醫生強制住院。

郎祖筠得蜂窩性組織炎 被迫休息三日（圖/春河劇團提供）

就醫後，醫生還別囑咐郎祖筠，必須休息三日，被迫靜養的郎姊，心裡還是掛念劇組工作，不過劇組部分還是持續運作，就是為了能將最好的演出呈現給觀眾。劇中的郎祖筠一人分飾兩角，戲份非常吃重，自我要求高的郎姊更是全心投入百分之二百的能量。目前疫情稍稍緩和，她也強忍著疲憊身驅，為的就是能夠站上舞台與大家同台演出，這種認真精神，真的令人敬佩。

郎祖筠認真排練新劇的模樣（圖/春河劇團提供）

新戲《救救歡喜鴛鴦樓》顧名思義是要救歡喜樓及鴛鴦樓這兩棟已經有二百年歷史的古樓，這不僅僅是一個家族的延續，更是傳統文化的存續，導演李小平企圖在現今音樂劇活耀生態下，將漸漸被淡忘的傳統文化融入劇中。在展開救樓行動中，將文化、生活情感記憶結合當代古蹟保存議題，賦予人的溫度與關心。李小平表示：「這是一個關於家與記憶的故事，在歡樂的音樂喜劇氛圍中，希望能夠帶出觀眾心裡某個角落的情感，將這種比較深刻、嚴肅的議題，以輕喜劇的方式呈現給觀眾。」

郎祖筠（左）郭子乾（右）（圖/春河劇團提供）

而上回郎祖筠也接受《中時新聞網》獨家專訪，談到父親晚年罹患失智症，值得慶幸的是，郎爸爸依然還記得，她表示，失智症患者就像孩子一樣，容易遺忘任何事，對於如何照顧失智父親，郎祖筠坦言有自己的一套方法。

郎祖筠回眸望失智父 他「一眼神」心都碎了…

(中時新聞網)