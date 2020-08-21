苗警查獲大量不法網售電子菸油及電子霧化器。（苗栗縣警局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗警查獲大量不法網售電子菸油及電子霧化器。（苗栗縣警局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗警查獲大量不法網售電子菸油及電子霧化器。（苗栗縣警局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣警局刑事警大隊，偵蒐網拍商城販賣電子菸相關產品的賣家，鎖定縣內1名劉姓犯嫌，販售非法含尼古丁成分電子菸油及電子霧化器，並當場搜出含菸油的套裝電子菸主機80組、電子菸油774盒，依據違反《藥事法》規定，將劉嫌移送法辦。

苗栗縣長徐耀昌及多名議員於議會質詢時，大力疾呼要加強電子菸查緝及管理，避免年輕學子因好奇嘗試，傷害健康。苗栗縣警察局長翁群能因此指示刑事警察大隊主動偵搜網拍商城販賣電子菸相關產品賣家，經多方蒐證後，鎖定轄內特定犯嫌。

刑大20日執行搜索，查獲1名劉姓犯嫌販售非法含尼古丁成分電子菸油及電子霧化器，並搜出套裝電子菸主機80組（含菸油）、電子菸油774盒。

苗栗縣警局指出，含尼古丁成分的電子菸、電子霧化器產品屬於藥品，未經許可輸入、販售涉嫌違反《藥事法》第20條或第22條，另依《藥事法》第82、83條規定，製造或輸入偽藥或禁藥者，最高可處10年以下有期徒刑，販賣者最高可處7年以下有期徒刑。

苗栗縣警局長翁群能表示，這次查獲非法販售的電子菸霧化器及菸油均為中國製造，菸油成分未經衛生主管機關檢驗，恐摻雜不明化學物質及香料，長期吸食可能對民眾健康產生不良影響，且不良的電子霧化器電池爆炸等案例也時有耳聞。

翁群能呼籲，民眾切勿聽信網路流言，希望以吸食電子菸方式戒菸，以免傷了荷包，又害了身體。

(中時 )