永豐金從2017年啟動瘦身計劃後持續至今。永豐金控21日召開董事會通過公司組織調整，永豐金租賃BVI子公司營業資產讓與永豐金租賃新設的香港子公司SinoPac Capital International（HK）。永豐金控財務長許如玫指出，金控旗下子孫公司從全盛時期37家已減至25家，預計2021年會再降到22家，金控瘦身已產生兩大效益，一是資本使用效率會更加提升，二是少掉層次的子公司層級後經營效益也可大幅提升。

為因應英屬維京群島（BVI）於2019年所發布的「經濟實質法施行細則」，許如玫指出，由於新法規上路，考量實質性活動的必要性及可行性，並評估財務、業務等經營面向後，董事會決議將永豐金租賃BVI公司結束轉至香港新設，若以2020年6月30日之帳面金額計算，約美金1.81億元，所讓與的營業資產占BVI子公司資產總額比例為93.08％，餘6.92％為銀行存款等其他資產。

許如玫表示，永豐金租賃香港在2020年6月核准設立，就是為了將原有的BVI公司因為經濟實質法案需要移轉而設立，目前尚未營業。未來香港子公司營業項目與BVI子公司相同，企業客戶與其原有往來模式無須變動，可確保客戶權益並持續提供完整綜效服務。

許如玫表示，香港子公司亦承接BVI子公司之業務發展方向，主要為支持及提供台商企業在兩岸及東南亞等地之融資管道，協助企業取得各項營運設備及資金，並配合政府新南向政策及各項產業國際化政策，提供台灣中小企業前進海外拓展商機之協助。

許如玫指出，永豐金租賃今年上半年受新冠肺炎疫情影響，表現平緩，今年會加強國內的據點營運，因此在高雄、台中都會新設據點，其中，高雄分公司在8月13日已開幕營運，預計下半年會再新增台中據點。

永豐金租賃在1997年9月於台北成立，主要營業項目為分期付款買賣、融資租賃業務、汽車租賃、不動產租賃及融資等相關業務，為具備金控資源及租賃彈性之誠信專業公司，提供企業客戶完整且有效率之財務解決方案，高品質的服務觸角遍布各地，在台灣、緬甸、泰國、香港、大陸南京、天津等地皆設有營業據點。

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