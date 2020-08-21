張三李四日前邀請曹雅雯合唱新歌〈為啥物我會遐邇愛你〉並拍攝MV，並且因應劇情找來台泰混血辣模，穿著網襪在MV中搔首弄姿，讓以往拍MV總是對嘴的張三李四直呼這次福利超多，耳朵、眼睛都受孕，團員Woody笑說：「可能團長體恤我們為了這首歌改了七個版本，所以拍攝這支MV福利滿滿，感覺超讚！」在MV中現身又獻聲的曹雅雯原本穩做MV女一位置，一到拍攝現場看到混血辣模造型後，她瞬間被搶風采成為女二，曹雅雯笑說：「連我都覺得她超辣！」

除了邀曹雅雯合唱，團長張三特別情商她一起創作台語詞曲，沒想到首次合作就激盪出超強音樂火花，讓整首歌以自然語的狀況呈現，既巧妙又無違和感；不過負責國語詞曲創作的兄妹檔團員money和suyongu在一開始寫歌時卻幾度卡關，坦言為了求好及擠出靈感，兄妹倆還嘗試在公司每個角落包括錄音室、廚房、客廳、廁所甚至連倉庫寫歌，自嘲創作期間當起「角落生物」的money和suyongu笑說：「這首歌改了蠻多版本，有倉庫版、客廳版，也是整張專輯改最多版本的一首歌！最後是大家在車上聽完三哥與雅雯的的DEMO後集體創作，最後用『車震版』完成了最終版本。」

儘管創作這首歌讓張三李四絞盡腦汁創作，但錄音及拍MV卻是「福利」滿滿，除了錄音時與金曲歌后曹雅雯合唱讓幾位團員如沐春風、耳朵受孕，拍MV時導演特別邀來Luxy Girls出身的台泰混血辣模「可妹」助陣，在MV飾演專輯概念故事中從小在受盡霸凌歧視的成長環境下長大卻價值觀扭曲的女生，拍攝時可妹應劇情設定絲毫不浪費自己的好身材，穿著性感內衣外加網襪吊帶在鏡頭面前搔首弄姿，頓時讓室內溫度升高，更讓張三李四幾位團員無法專心拍攝，團員Woody更是忍不住一直目不轉睛地盯著小螢幕看，原本就是可妹粉絲的他笑說：「超級感謝三哥給這麼大的福利！讓我拍攝當天魂都飛掉了！」

張三李四邀曹雅雯合作新歌。（安樂茂思提供）

張三李四日前拍攝宣傳照。（C.BOOK提供）

(中時 )