109年第2次全國羽球排名賽今（21日）在台北體育館舉行男單會內8強賽，由即將升上北市大的蘇力揚，出戰23歲亞柏北市大的呂家弘。蘇力揚在搶尾局時先以0：6落後，衝勁十足的他換場後急起直追拚到3分差（14：17），原本有望贏球，不料中間一度被呂家弘打亂陣腳，氣到摔球拍，最終仍以19：21無緣晉級4強賽。

蘇力揚首局雖以18：21落後，但第2局以新戰術21：16逆轉成功。蘇力揚表示，第2局時相較首局節奏穩定，能在打球時冷靜思考如何運用戰術；但在第3局時一心急著想贏球，就被經驗豐富的呂家弘給「識破」。臨場反應較慢的蘇力揚說：「對手攻擊很強也很難纏，打球時若心急、不多加思考，很容易會掉入對方的陷阱。」

第3局開始蘇力揚以0：6落後，損失慘重的他不但沒有被打倒，反而卯起全力追趕到14：17。原本有望贏球，不料一度被呂家弘打亂陣腳，一顆來勢洶洶的殺球，甚至氣到他當場摔球拍。蘇力揚賽後表示，當下因過於心急想贏球，導致犯下不該犯的錯，才會情緒不穩定，事後他也不斷提醒自己要冷靜撐到最後。

身為學長的呂家弘指出，第3局開始蘇力揚嚴重落後，雖與場地的燈光、風速影響有關，但蘇力揚仍憑著堅強的毅力，奮戰到最後一刻，令人不得不大讚他實在很強。呂家弘說：「自己打得很辛苦！蘇力揚雖年輕但攻擊能力很強，相當看好他在未來的表現。」

中華羽球協會一年會舉辦2次全國羽球排名賽，蘇力揚說，除了是國內排名的競賽，也是驗收自己半年來訓練成果的機會，凡於乙組賽事獲得單打前4名、雙打前3名的選手，即可向中華羽協申請晉升為甲組球員。

(中時 )