為避免非法白牌計程車成為防疫漏洞，彰化監理站自今年2月起，擴大白牌車輛稽查取締，統計至7月底為止，彰化監理站已開出17張違規單，每張罰單都是10萬元起跳，統計已讓國庫進帳了170萬元。

新冠病毒肆虐全球，全台首例因確診死亡案例出現在彰化，經查證後，確認該男子在中部地區駕駛白牌車攬客收費為業。為避免非法白牌計程車，成為防疫漏洞，彰化監理站自今年2月起，擴大白牌車輛稽查取締。

針對彰化縣轄內白牌車攬客熱點，包括臺鐵各車站周邊、熱門景點及各夜間娛樂場所周邊等，不分日期及時段持續加強攔查，截至7月底止，彰化監理站已開出17張違規單。

彰化監理站站長王顯文表示，多數受罰案例，都是駕駛違規攬客，向乘客收取數十元至幾百元不等之車資，最後遭查獲而裁處至少10萬元以上重罰。而且，除了罰鍰，監理單位也會一併吊扣駕駛人的駕照及該車車牌4個月。藉此遏止白牌車攬客歪風，保障合法計程車駕駛權益。

彰化監理站指，交通部公路總局針對各大眾運輸業者，包括計程車在內，訂定防疫SOP，並要求各該業者確實落實防疫作為，監理站也會不定期前往各車行查核。呼籲民眾切勿搭乘違法自用車輛，保障自己也保障他人，千萬不要為了一時方便，而搭乘白牌車輛，讓自己成為防疫破口，得不償失。

(中時 )