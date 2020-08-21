中職樂天桃猿的「第8代」阿迷趴今（21）日傍晚6時22分由5架幻象2000戰機，排成大雁隊形，從桃園棒球場中外野迎面而來的衝場，掀起活動高潮，這是桃園球場第4次戰機衝場、也是4年來再一次有幻象戰機衝場。

樂天桃猿在活動之前號召球迷一起勇敢樂天，迎接挑戰，而且在樂天網站上貼出罕見的「樂天飛行任務派遣單」，球團把出賽球員、教練的名單通通編進任務。

今天的阿迷趴活動，由國軍人形氣偶表演揭開序幕，然後儀隊舉著國旗進場，空軍第2聯隊官士兵在球場中央展開巨幅國旗，唱完唱國歌之後，大約6時22分5架從新竹空軍基地飛來的幻象2000戰機衝場，以大雁隊形從棒球棒球中外野緩緩飛過球場。

今天比賽的開球儀式，由空軍第2聯隊41作戰隊分隊長吳孟哲中校開球，桃園市長鄭文燦擔任打擊手。隨後國軍的長官走上看台丟擲棒球給在場的官兵，引起一陣搶球騷動。

(中時 )