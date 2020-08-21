一起篩檢事件，延燒政治風暴。（吳敏菁攝）

民進黨彰化縣黨部要求衛生局長葉彥伯停職接受調查，連黨員都非議，質疑憑什麼將個人意見用黨部名義發聲。對此，主委邱建富緊急撤回公開信，還改口說，他相信葉彥伯也挺衛福部長陳時中，葉彥伯不應該道歉，並轉向質疑縣長王惠美。此事引起網友熱議，並狂酸，「又在髮夾彎了」。

日前彰化縣衛生局長葉彥伯因篩檢出無症狀感染者，除遭中央流行疫情指揮官陳時中下令政風調查外，連彰化縣民進黨部都要求葉停職接受調查，但卻引起各界批評，甚至連同黨的在地議員都出來痛批。

今(21)日下午，黨部主委邱建富改口稱葉彥伯不應該道歉，並把矛頭對準彰化縣長黃惠美。邱建富表示，該道歉、該負責的是彰化縣長王惠美，並呼籲不要讓葉彥伯當代罪羔羊，同時他還要王惠美說明，是誰下令篩檢，法源依據為何？無症狀者篩檢時是自費進行還是公費？篩檢資訊涉及個人醫療資訊，用途是什麼？

不過，民進黨彰化縣黨部方面的態度，也引起網友批評根本是髮夾彎，「又在髮夾灣了，頭暈」、「髮夾彎了，那情色案子就不調查嗎」、「拼命開髮夾彎，這才是我認識的執政黨」、「1450跟不上轉彎的速度吧」、「360度甩尾」、「甩尾嘍」。

甚至，還有網友表示，「呃？網軍出征失敗嗎」、「只有民進黨能夠打臉民進黨」、「好大官威，好大的黨部」、「現在轉而針對縣長，難道這才是真正的目的嗎」、「笑死改口改得比自慰還快」。

(中時新聞網)