儘管利率持續走低，錢還是放銀行安心。據銀行局統計，今年上半年36家國銀的存款增加1.36兆元，6月底存款餘額近42.19兆元，而存款增加的部分，有50％都在七大民營銀行，即有近7千億元存入中信銀、國泰世華銀、玉山銀、台北富邦銀、台新銀、永豐銀及元大銀。

其中永豐銀上半年存款餘額增加1,427億元為最多，其次是玉山銀增加1,264億元，中信銀增加1,192億元，排名第三，國泰世華銀亦增加963億元、台新銀增加近906億元。

同時間，八大公股銀行的存款增加3,906億元，約占上半年存款增加數的28.7％，增加最多存款的是合庫，有1,785億元，其次是華南銀行的1,308億元；但台企銀存款則是減少1,077億元，土地銀行減少177億元。

到6月底國銀存放款間的差額已達11.36兆元，即銀行收存款，但放款出去只占存款的73％，等於有27％會拿去投資，否則銀行就會賠本，在資本市場佳時，的確銀行可能會增加投資部位，如投資股票、債券，增加獲利。

各銀行也會不定時推出台外幣優利定存，吸收存款，作為放款資金來源，或吸引大額優質客戶，為財管業務開拓客源。

但因為今年第二季政府鼓勵國銀多承作紓困或振興貸款，所以上半年放款亦增加1.14兆元，比去年同期的放款增加數成長77.6％之多，其中八大公股行庫上半年放款增加近5,532億元，占整體國銀增加放款數的48.4％。

同時間，七大民營銀行放款則增加4,910億元，約占42.98％，等於15家銀行就占今年上半年放款增加數的91％，即放款主力軍。

15家銀行中，上半年放款增加最多的是台灣銀行，增加1,588億元，其次是永豐銀行的1,139億元，第三是台北富邦銀的1,008億元，玉山銀則以969億元排名第四。

(工商 )