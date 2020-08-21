5G元年來臨，資策會攜手聯發科技及國際航海衛星通訊公司（Inmarsat），完成世界首次5G物聯網高軌衛星資料傳輸測試，創下5G歷史新頁。以5G時代全球萬物互聯為目標，整合行動通訊技術與高軌衛星通訊，徹底解決行動網路覆蓋的限制，此項創新技術的合作成果，可望納入5G國際標準組織3GPP R17的標準討論中，協助全球5G時代新技術標準化工作，實現無處不在、永不失聯的全球物聯網。

資策會智慧系統研究所（系統所）在經濟部技術處指導下，自主研發NB-IoT系統技術，推動廣域物聯網產業。今年四月在聯發科技的熱情邀約下，開啟國際技術合作的契機，共同研發5G衛星物聯網先進通訊技術，並成功地透過國際航海衛星通訊公司的「Alphasat L波段衛星」，於赤道上方3萬5千公里處的地球同步軌道上（GEO）完成資料傳輸實測。

研發的實驗系統分別由資策會與聯發科技基於3GPP窄頻物聯網（NB-IoT）技術規範，開發支援衛星通訊特性的基地台與終端晶片產品，從義大利北部地區經由國際航海衛星通訊公司的高軌同步衛星傳輸資料，並透過富奇諾太空中心（Fucino Space Center）成功從基地台收到回訊，為衛星通訊和行動通訊網路融合奠定基礎，實現新一代5G物聯網的創新技術。

聯發科技通訊系統設計研發本部總經理黃合淇表示，與國際航海衛星通訊公司的合作，加速產業在5G時代整合行動通訊和衛星網路的全球無縫覆蓋發展。相信雙方合作，將有助於推動物聯網等垂直應用領域的5G創新。

國際航海衛星通訊公司產品資深總監Jonathan Beavon表示，這次成功運用Inmarsat 的GEO衛星網路，測試聯發科技標準窄帶物聯網晶片，證明透過晶片及基地台小幅修改，便可讓行動通訊技術有效地運行於GEO同步衛星，這將為混合型全球物聯網覆蓋提供一個極具成本效益的解決方案。

資策會系統所所長馮明惠表示，資策會研發團隊連夜趕工，克服諸多挑戰，順利提升NB-IOT基站傳輸功能與效能，成功與聯發科技R17終端系統聯結並與國際航海衛星通訊公司高軌衛星互通，形成一個國際領先5G衛星物聯網端對端系統測試，證明透過衛星及基站，5G終端能大幅提升覆蓋率。

世界首次5G衛星物聯網（IoT）資料傳輸測試成功，顯示此項嶄新全球技術標準是可行的，不僅開啟行動網路與衛星通訊的融合，即便身處海洋還是偏遠山區，所有固定或移動式載體都可接入這全球物聯網的覆蓋之下，未來的應用領域相當廣泛，例如遠洋物流、風力、電力能源設備監測管理、環境監控、防救災等，將開創出新的商業模式與藍海市場。

(工商 )