消費者認明蜂蜜罐上的產銷履歷及國產蜂產品證明2款標章，就是純正國產蜂蜜。（張妍溱攝）

行政院農委會輔導台灣養蜂協會21日在台中市舉行「109年全國蜂蜜品質評鑑」，共107位傑出蜂農得獎並接受表揚。農委會主委陳吉仲說，國產蜂蜜有證明標章，目前將蜂產品納入產銷履歷，品質有保障，民眾可安心選購。

農委會表示，國內蜂農登錄有案者計1086戶，每年養蜂箱數約18萬箱，去年因暖冬龍眼樹不開花，蜂農無蜜可收，因此龍眼評鑑會停辦1年，今年龍眼、荔枝開花狀況較去年好，蜂蜜產量約5000公噸，經評鑑選出特等獎12名及頭等獎95名。

農委會主委陳吉仲說，有蜂農友反映，這幾年因氣候條件，蜂蜜減產，產量不到3成，政府目前將開辦農業保險，另7月將蜂產品加入產銷履歷驗證制度，目前有7千箱，並打開市場通路，確保消費者買到優質國產蜂蜜，須認明蜂蜜罐上的產銷履歷及國產蜂產品證明2款標章，就是純正國產蜂蜜。

農委會指出，荔枝蜂蜜也是台灣主要生產的蜜種之一，今年質量俱優，口感清新淡雅，帶有微微的荔枝花香味。台灣養蜂協會已預定2021年將荔枝蜂蜜納入評鑑蜜種，以推廣多元優質國產蜂蜜，提供消費者多元選購。

(中時 )