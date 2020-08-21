高大成轟逆子弒母判無罪 怒譙法官仁慈用錯地方

駭人聽聞的桃園梁姓男子弒母剁頭案，昨（20日）高院審理以吸毒後欠缺辨識行為能力為由改判無罪，引發社會譁然罵聲不斷，對於這樣的判決結果，法醫高大成接受《中時新聞網》訪問表示，知道有很多法官都是善良仁慈的，容易同情弱者，但這樣的仁慈用錯地方了，不要把所有的事情都歸咎是精神的問題，如果這些人被放出來再去殺人，就是造成別人的殘忍，認為判他無罪的法官要對此負責。

「吸毒有罪，殺人也有罪，兩個加起來無罪？」高大成依照他偵辦的經驗質疑，法官怎麼能判定案發時被告是處於毒品作用最强時刻，真的有去測量嗎？判決書中說梁男欠缺辨識行為能力，但如此兇殘砍下母親頭顱和雙臂，還在身體多處揮砍37刀，高大成認為這樣的行為簡直是殺紅了眼，恨意甚深，而且「剁頭也得看清楚，不是隨便就能砍下去」，再來，從砍頭到砍手腕大概也要花三十分鐘，這些血跡噴濺的畫面可是驚心動魄，認為犯嫌在這段殺人過程一定會有清醒的時候。

高大成強調，連當晚負責逮捕他的員警都說，案發後在問訊過程中梁男都對答如流，可一講到殺母親的事就開始裝瘋賣傻，這樣他是真的有心智缺陷的狀況嗎？高大成說，「因為他知道重點來了才胡說八道，更何況他還有詐欺、殺人未遂的紀錄。」

高大成表示，之前就有遇過殺人主張在夢遊的案例，說夢遊不知道自己做了什麼，經調查發現，犯嫌在去被害人住處途中有停等紅綠燈的情形，按電梯還知道按五樓，殺人後犯嫌故意不洗手、不洗身體、衣服也不洗就回到家中，讓人誤以為他夢遊，不過因為案情有很多不合理處，才讓他不得不承認是因為欠債才痛下殺手，高大成說，「以前法官都會知道，這是在說謊在亂講話，但現在不是啊，居然因為吸毒有精神障礙，做出無罪的判決」，令他感到十分不解。

(中時新聞網)