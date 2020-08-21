老婦被詐騙集團盯上，想用保單借80萬元匯款，幸好警方及急壽險公司職員及時阻止。（苗栗警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗市71歲徐姓老婦，20日上午11時許接獲1通電話，對方自稱自己是地檢署檢察官，指控徐婦因帳戶涉嫌洗錢，已遭金管會監管，需要盡速將戶頭內現金提領出來，匯入指定帳戶內讓檢察官監管，否則就等著牢獄之災。

徐婦第一時間聽到自己要被關，嚇得不知如何是好，趕緊跑到1間壽險公司諄被用自己的保單借款80萬元，匯入詐騙集團指定帳戶，後因壽險公司職員時發現老婦行為有異，通報警方前往了解後發現是詐騙伎倆，即時阻詐成功。

苗栗警察分局北苗派出所警員蕭仲閔、蘇昱齊，20日上午11時35分接獲壽險公司職員報案稱，有1名保戶填寫保單借款單欲提領80萬元，卻又說不清楚款項用途，請警方前往處理。

警方火速趕赴壽險公司，向老婦詢問款項用途，起初徐婦面有難色不願多說，騙警察說要買車用，警方苦口婆心勸說之下，她才卸下心防向警方表示，自己早上接獲1通檢察官的電話，說她的帳戶遭到警示，需將80萬元匯至指定帳戶才能解除監管。

徐婦表示，自己沒有那麼多存款，情急之下只好用保單借款方式借款後再匯款。警方向徐婦解說那是詐騙集團慣用的手法，她才恍然大悟自己遭詐騙，頻頻感謝警方及壽險公司職員及時阻止，保住辛苦工作的積蓄。

(中時 )