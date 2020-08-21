內政部長徐國勇今日到台中太平育賢一期社會住宅視察，徐國勇表示，育賢社宅位於台中都會圈的太平區，鄰近工業區就業人口多，目前完成的一期300戶社宅在10月即將入住，三期全部完工後，將提供970戶社宅，並有托嬰中心、身障日間服務、社區關懷服務站以及青創店鋪進駐，成為大台中最完善生活機能的社宅。

內政部表示，為了強化社宅中人與人之間的連結，台中市政府從豐原、大里社宅中複製經驗，在育賢社宅內開辦「共好計畫」，結合外部資源在社宅的公共空間舉辦各種多元、有趣的社區活動，例如斜槓讀書會、仲仲直排輪、杏仁樹等活動，建立起人與人、社宅與社區間的連結，讓人們回到家不再是關在房裡，創造新的共居生活。

徐國勇特別感謝台中市政府的用心，支持中央的社會住宅政策，台中市自中央推動社會住宅政策以來可以說是從零出發，從中央補助台中市第1處「豐原安康共好社宅」的工程款2.37億元，以及第2處「大里光正段共好社宅」土地款1.44億元，市府皆能如期如質完工，加上精密機械科技園區「勞工住宅」及育賢一期社宅，目前台中市已有891戶，後續還有14處基地4,257戶正興建中、待開工及規劃中，國家住都中心也會加入助台中蓋社宅，讓更多市民受到照顧。

徐國勇強調，育賢社宅不是普通的社會住宅，而是座青銀社宅，適合老中青不同世代居住，結合台中市政府的「共好實踐基地計畫」，將社宅內的公共空間做妥善利用，變成民眾住戶回家後最想參與社交交誼的理想環境。

內政部表示，在中央與地方努力下，全國已完工、施工中及待開工的社宅戶數，在今年年底前，會達到第一階段4萬戶的目標。此外，社宅第二階段也已提前啟動，盤點出全國365處區位適合的土地，其中台中市第二階段目標6,852戶，中央將會運用營建署與國家住宅及都市更新中心的能量，來協助補足，保障國人居住權益。

(工商 )