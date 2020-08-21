菲律賓政府周四（20日）循外交渠道向中國提出抗議，指中國公務船在兩國有主權爭議的黃岩島，非法沒收菲律賓漁民設置的捕魚工具。
據《東網》報導，菲律賓外交部的聲明指，中國公務船於今年5月，在菲律賓三描禮士省對開的黃岩島海域，沒收了菲律賓漁民設置的捕魚工具，再次就事件提出抗議。據報，三描禮士省的漁民過往在該海域捕魚時，曾多次被中方人員驅趕。
聲明亦指，菲律賓強烈反對中方向飛過西菲律賓海上空的菲律賓巡邏機，違規發出無線電警告。
黃岩島是南海中沙群島的一個環礁。該島距離中沙環礁160海里、距西沙群島340海里、海南島500海里、距菲律賓蘇碧灣100海里。為海盆中的海山上覆珊瑚礁而成，是中沙群島漲潮時唯一露出水面的島礁，鄰近馬尼拉海溝。目前黃岩島由中華人民共和國實際控制，行政屬海南省三沙市西沙區管轄，中沙群島鎮政府所在地，目前由中國海警駐守執法。
(中時新聞網)
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