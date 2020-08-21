聘金是傳統婚禮上十分重要的習俗之一，但時代變遷，許多現代人早已不執行這些繁文縟節，直奔戶政事務所登記。近日就有網友發文表示，自己死黨最近準備結婚，但卻被岳母要求「結婚要300份喜餅，聘金要88萬！」於是好友便拿出存了5年的積蓄來娶老婆，此舉讓他氣的痛批，傳統的觀念真的該改一改。

原PO在爆怨公社上發文表示，近日好友向他抱怨，岳母堅持要他付聘金88萬加上300份的喜餅，不然這門婚事就告吹，不讓他把女兒娶回家。於是他便硬著頭皮，拿出省吃儉用存了5年的積蓄來娶老婆。聽完好友的抱怨，讓他氣的痛批，「都什麼年代了！有些傳統觀念真的該改一改！」

此外，原PO也發表看法，現在這年代賺錢不易，這些錢拿來成家會更好；可以拿來買房、買家電等等。他更說，「對老婆要好，但錢真的要花在刀口上」他也和老婆達成共識，把這些錢省起來，之後每年一起出國。

貼文一發也引起網友熱議，「是賣女兒還是嫁女兒」、「300盒是打算吃到明年？」、「這些東西除了餅以外都是做面子的，重要的是現實生活」、「我覺得小小的1、20萬可以，感謝女方家長把女兒養大，嫁去你們家，但是88萬真的有點太離譜了！」、「我跟我老公，直接去登記，什麼喜餅、辦桌都沒有！」

不過也有另一派網友緩頰，「有的丈母娘只是要看並不會真的拿，只是想知道對方是否有能力照顧她女兒」、「300盒可能她們親戚多！大家庭在現今社會還是存在的」、「我覺得吃個喜餅ok只是聘金真的有點多了」、「該慶幸自己生在台灣娶台灣老婆，大陸結婚要彩禮要房產證又要車的」、「每個人觀念顧慮都不一樣，尊重就好。」

(中時新聞網)