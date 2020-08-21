台南市平均房價持續上揚，今年首季住宅價格指數108.95，漲幅6都最高，台南市議長郭信良要求市府須提出實質對策，台南市政府回應，已推租屋補貼與社會住宅，後者將在2023年完工，只租不賣，供青年使用。

郭信良認為台南市房價上漲是事實，而且目前還看不到房價天花板，政府應提對策，給經濟能力較低的青年小家庭安居方法。

台南市財稅局表示，台南市字合併升格以來，房價起起伏伏，2017年有兩季指數更是倒退，2018年因為台商回流、台積電設廠、沙崙綠能科學城產業鏈發展、台南美術館落成等因素，住宅建案增多，房價才逐步上漲至今，漲幅算在合理範圍。

台南市財稅局表示，台南市房屋高達8成為自住，並非炒作買賣，近5年來首購族增加7萬多戶。

對於房價上漲，台南市新聞處表示早有應對措施，除了推出租屋補貼，台南市第1棟公宅建設已由前台北市都發局長林洲民卸任後組成的建築團隊得標。580戶將設置在北門路與小東路口，可望在2023年落成啟用。

台南市新聞處表示，全台目前僅台北市、新北市、桃園市興建社會住宅，台南市預計共推動2000戶社會住宅。規畫只租不賣，未來主要提供給青年租屋，降低青年與弱勢族群的負擔。

(中時 )