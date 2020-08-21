大陸解放軍91208部隊、山東省海洋及漁業監督監察總隊、山東青島市海事局及江蘇連雲港市海事局周五（21日）聯合公布，解放軍將於周六（22日）至下周三（26日），在青島至連雲港以東海域進行大型實彈射擊演習，期間禁止船舶進入臨時禁航區。

據臨時禁航通告，禁航時間周六中午12時開始，至下周三中午12時終止，範圍涵蓋黃海部分海域。據了解，91208部隊隸屬解放軍北海艦隊，駐地為山東青島市。

日前，解放軍東部戰區一支由導彈驅逐艦杭州號組成的艦艇編隊，在東海海域展開為期3日的實戰訓練，模擬空中及水面出現突發敵情，有敵軍的導彈飛近。編隊一離港戰鬥警報就拉響，參訓官兵迅速進入戰鬥狀態。訓練模擬敵軍導彈飛近，艦艇在煙幕掩護下快速躲避，並迅速調整為對空防禦隊形，杭州號開火擊毀導彈，編隊各艦調轉主炮炮口，打擊敵方水面艦艇。

總部位於江蘇的東部戰區表示，參與訓練的艦艇展開多個實戰化科目訓練，全程融入戰術背景，完成多型武器實射訓練，並相繼開展20多項基礎科目訓練。

(中時新聞網)