歐力士隊台灣投手張奕明日要迎來本季第2場先發，歐力士隊日前因戰績不佳，監督西村德文引咎辭職，張奕接受日媒訪問時提到，雖然球隊有人事變更，自己還是會全力以赴。

張奕春訓時手肘不適沒趕上開季，調整大半年才回歸一軍，本季首場先發是13日，當時先發滿5局，被敲6支安打含1發全壘打、失3分，回憶本季初先發，張奕說，「當時很興奮，但跟平時有些不同，通常在先發前會有點緊張，但那天並沒有，可能因為隔10個月才在一軍出賽。」

本季初先發表現中規中矩，其中他2次三振都是賞給軟銀全壘打王柳田悠岐，是比賽一大亮點，「當時想著絕對不能被柳田敲安的心情，雖然成功解決他，但也需要堤防其他打者，我承擔敗投，球隊也輸掉了比賽，這樣就沒有意義了，會反省這點。」

歐力士隊目前戰績16勝33敗，在兩聯盟墊底，且與龍頭勝差高達12場，昨日賽後監督西村德文傳出要為戰績負責而請辭，球團宣布將由二軍監督中嶋聡接下一軍監督。

張奕休息8天後再先發，要力拚本季首勝，他表示自己並沒有做任何改變，確保做好二軍時的準備迎戰，至於監督換人，張奕則表示不知道會產生怎樣的影響，「即使監督換人，但還是會全力以赴應戰。」張奕台灣時間明日下午1點要迎戰西武獅，對方派出38歲老將内海哲也，這也是內海轉隊至西武後的首場先發。

(中時 )