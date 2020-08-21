三立八點台劇《天之驕女》延續《天之蕉子》的故事，王耿豪接棒演出楊子儀的中年時期，相較於楊子儀的183公分的高大身材，擁有175公分的王耿豪笑說「電視台選角時，一定有遠超過外型差別考量」，這回搭檔梁家榕演夫妻，兩人隔10年再合作，王耿豪笑說「不覺得我們在螢幕上很像夫妻嗎？」，梁家榕身上有舊傷，王耿豪還會主動關心，讓她大讚王耿豪「暖男」。

梁家榕和王耿豪劇中有20多歲小孩，她在一場家人住院戲，充分展現母親焦慮感，母愛噴發的她說「我的年紀是真的可以當他們的媽媽了」。梁家榕形容拍八點檔就像「上戰場」，但看到劇中兒女楊皓崴、曾智希與林萱瑜都很努力，尤其楊皓崴身為新人，開拍會緊張或卡詞，但梁家榕與王耿豪都會給予鼓勵，讓他有心中產生安定感，就像爸媽一樣。

梁家榕爆料，楊皓崴尚未熟悉拍攝專業術語鬧笑話，有次導演叫他不要被鏡位擋到，他卻聽成要看鏡頭，雞同鴨講讓大家笑翻；她也讚曾智希、林萱瑜默契與真誠演技感染到自己，有次導演邊改本邊講戲，全場情緒被一一牽動，哭成一團，她笑說：「拍戲以來還是第一次遇到這種狀況」凸顯劇組好感情。

在正式開拍前，劇中高家成員便會私下相約吃飯聊天，在王耿豪生日當天，楊皓崴也貼心準備蛋糕慶生，被問到是否想當媽？梁家榕認為，雖喜歡小孩但不想生，會認為生小孩後會失去自己，希望能多愛自己一點，而演出媽媽的角色則是能彌補現實中的缺憾。劇中對兒子嚴格的王耿豪，在現實中則是認為教養孩子為一大學問，會盡可能的花時間陪伴孩子。

《天之驕女》梁家榕（左）、王耿豪（右）和劇中兒子楊皓崴（中）。（三立提供）

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