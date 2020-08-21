先前大陸瘋傳一段男師激戰女學生的影片，影片中男師與一名膚色白晰的女學生，用「女前男後」姿勢，站在全身鏡前「合體」自拍，男主角也被起底，與小20歲女學生的師生戀，即使男師解釋女學生已畢業成年，並非不倫戀，還有不雅影片據傳是「正牌男友」流出，現在「正牌男友」又再度流出與女學生床照。

正牌男友曝光親密照(圖片取自/鎮江民生頻道)

78秒的「四腳獸」影片傳得沸沸揚揚，男女主角拿出手機自拍助興，男主角被發現是江蘇鎮江市某高中康姓老師，女生則是比他小20幾歲的女學生，事件爆發後，康姓男師也在網路上回應，「本人離異，於2020年初跟女當事人經過一段時間了解後，建立戀愛關係，並逐漸取得雙方家庭認可，從戀愛關係正往下一步發展」，並且已經報警處理，若再有不實謠言，會交給司法處理。

事後經警方調查，將影片外流的是女學生25歲潘姓前男友，在手機發現影片後相當憤怒，因此將不雅片散播到群組，之後也到警局自首，當時風向轉而批評潘男是「恐怖情人」，對此潘男受訪時表示，自己的確是遭到女友劈腿，當時身分還是「正牌男友」，還公開兩人親密床照證明，且當時是女友主動拿手機給他檢查，才會發現這段影片。

影片流出後，引起極大風波，潘男意識到不對勁，也馬上通知同學不要外傳，但已經來不及，是影片波及範圍、速度，遠比他想像來的大，最後潘男也表示，「非常後悔自己的行為」。

(中時新聞網)