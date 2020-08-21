台灣虎航2016年7月14日開航桃園－日本岡山航線，從開航初期的每周3班增至天天飛，如今航線受新冠肺炎疫情影響暫停，旅客難忘岡山水果的美味，台虎與日本岡山縣政府合作推出「台灣虎航＆岡山名果 期間限定夢幻果展」，以Breeze Super微風超市復興店做為指定銷售推廣據點，共同推廣岡山2大代表名果「白桃」及「麝香葡萄」，讓民眾免出國也能品嘗到季節美味。

日本岡山縣1年有3分之2以上都是陽光普照的好天氣，而有「晴天之國」的美喻，得天獨厚的氣候環境及不斷革新的培育技術，讓當地盛產各種美味水果。例如岡山是日本水蜜桃的故鄉之一，栽種歷史十份悠久，品種豐富，其中最高級的白桃品種，具有清爽高雅的甜味及柔嫩多汁的果肉，被稱為「日本第一美味」；麝香葡萄果色如翡翠般翠綠鮮豔，果實碩大飽滿，無籽帶皮品嘗，18度以上的甜度，呈現的多層次口感有著清新的夢幻風味。

「台灣虎航＆岡山名果 期間限定夢幻果展」今日在微風廣場復興店B2微風超市Breeze Super展出，台灣虎航董事長陳漢銘表示，台虎獨家飛航桃園－岡山，知道旅客對白桃、麝香葡萄非常喜愛，既然是獨家飛航，那自然要讓旅客繼續品嘗美味水果，雖然目前水果不是由台灣虎航來載送，但未來若有機會，虎航當然希望能夠自己來。

陳漢銘說，懷念岡山水果的虎迷們，即日起可以透過台灣虎航全新電商平台「虎禮選」（tigerselect.tigerairtw.com.tw）買到岡山產地直送的白桃及麝香葡萄；除線上販售，並同步於微風超市Breeze Super復興店實體店舖販售。

(中時 )