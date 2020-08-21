彰化縣衛生局篩檢上千名居家檢疫者，找到1名無症狀居家檢疫新冠肺炎確診者，意外揪出彰化違反中央政策，廣泛篩檢無症狀居家檢疫者。前台南縣長蘇煥智對此表示，中央防疫指揮中心應該大器一點，不要打壓「萬人血清檢驗計畫」。

蘇煥智在臉書貼文表示，由於各國紛傳有來自台灣的入境感染案例，中央疫情指揮中心對於由台大共衞學院與彰化縣衛生局合作的「萬人血清檢驗計畫」，可能視為是「挑戰其防疫成果的烏鴉」，所以採取過激的打壓措施，下令政風調查，的確造成一股肅殺之氣。

蘇煥智認為，台灣目前的防疫成果好到別的國家懷疑顧忌，所以就算是研究計畫篩檢到一些新的案例，也是好事，可以彌補台灣的一些防疫漏洞，相信多數人也不會追究中央防疫中心的責任。中央防疫中心相關人員應該要維持科學精神、虛心的態度，應該大器一點，鼓勵更多人提出研究計畫，並擴大高危險群的篩檢，不要再為難彰化縣衛生局及台大公衞學院。他甚至認為把不同意見當作敵人，就是根本上「違反科學管理的ABC」。

(中時新聞網)