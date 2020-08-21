綠林慈善盃女子公開賽今（21）日在老淡水球場進行第2回合，首輪領先的業餘選手安禾佑穩定發揮，力抗風勢，守住平標準桿，2回合36洞結束仍以-5桿領先，領先拉大至6桿，職業選手石澄璇、黃靖同以+1桿並列第2。明天最終回合決賽，包括涂阿玉在內的14位長春選手將加入戰局，角逐長春邀請賽頭銜。

今天風勢比昨天大，選手選擇球桿和進攻角度都要思考再三，旗位也比昨天刁鑽，第2回合最好的成績是-1桿，只有2人。領先者安禾佑今天的小鳥和bogey都是4個，36洞結束保持領先。

安禾佑表示，風比昨天大很多，一度覺得很煩躁，明明打的是好球，卻因風勢攪局而變得難處理，還好耐著性子一洞一洞打，平標準桿算是滿意。至於領先的優勢，安禾佑說不算多，就是專注比賽，只想著這一洞該保守還是積極？要放在哪個點？完全不理會領先幾桿，決賽也是同樣心態。

綠林慈善盃業餘選手安禾佑持續保持領先。（TLPGA提供、鍾豐榮攝／廖德修台北傳真）

「宜蘭球后」石澄璇今天抓6鳥，也有3個bogey和1個double bogey，最後是-1桿，也是兩個紅字者之一。她說，鐵桿發揮得很好，尤其上果嶺那一桿，都能將球放在洞口附近，然後輕鬆抓鳥。只是開球不好，方向不固定，最後只小賺1桿；這兩天一直告訴自己不要太緊張，尤其今天鐵桿還不錯，就是放鬆心情去打。

「最強新人」吳佳晏是另一個拿紅字成績者，抓1鷹2鳥（3個bogey），總計146桿（+2）並列第4。她表示，老淡水球場的風勢，加上果嶺不好推，是個相當有挑戰性的球場。這兩天的感覺都還滿順的，木桿、鐵桿都不錯，昨天成績普通，固然因為打得不夠好，但運氣也差。兩個回合下來，她說有一點值得高興，就是心裡沒有比賽的緊張感覺，能夠享受比賽。

侯羽桑、侯羽薔姊妹同組，侯羽薔說姊妹之前就曾同組過，兩個人依照自己的方式打球，不會互相討論，因為想法不一樣。至於打氣、加油，則比同組選手更親切，畢竟姊妹情深。侯羽薔說，姊姊凡事力求完美，比賽時自己反而像是姊姊，因為都是她帶著姊姊走出不好的心境，用樂觀讓姊姊盡快恢復。

綠林慈善盃侯羽桑（左）和侯羽薔姊妹同組比賽。（TLPGA提供、鍾豐榮攝／廖德修台北傳真）

業餘選手宋有娟是國立體育大學教練宋定衡的女兒，就讀該校2年級。她今天在距離140碼的第2洞用7號鐵擊出一桿進洞，因為是業餘身分，無法獲得大會提供的獎品，但有球場保險2萬元。

第1次參加職業公開賽，擊出生涯第1次一桿進洞，宋有娟說心情還好，因為它就是一次擊球。不過她也在標準桿4桿的第12洞打了9桿，一口氣花掉5桿，排名下滑至並列第26。

綠林慈善盃女子公開賽同時舉辦長春選手邀請賽，邀請包括理事長劉依貞、涂阿玉等14位長春選手周六（22日）第3回合時參賽，成績單獨計算，冠軍可獲獎金5萬元。

此外，這場賽事結合慈善活動，冠名贊助商綠林興業透過募款及各界捐贈，將把善款捐給台灣失智症協會、桃園市方舟啟智教養院、臺北市珠珠媽媽兒童教育關懷協會3個單位。而第2、3回合，將由博斯高球二台（MOD205）製作賽事精華，當天晚上11點播出。

(中時 )