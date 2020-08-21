女主播在新聞台上看起來光鮮亮麗，其實她們為了上鏡，背後得付出不少努力。中天美女主播麥玉潔，今(21日)就在臉書PO出2張照片，有感而發地寫下：「每一次播報服裝的背後。謝謝曾經為我夾過衣服的妳們。」照片中她一個轉身露出背後風景，讓網友當場看傻，驚呼原來主播背後長這樣！
麥玉潔今日在臉書揭開女主播在播報台下不為人知的祕密，只見穿著合身亮麗套裝播報的她，一個轉身背後竟是滿滿的鐵夾子，顯得麥玉潔原本就嬌小的身材更為纖細，也讓外界恍然大悟，原來女主播為了要讓衣服在鏡頭前看起來更合身，背後得付出這麼大的努力。
麥玉潔更不忘感謝幕後工作人員的辛苦，「每一次播報服裝的背後。謝謝曾經為我夾過衣服的妳們。」網友則是對這主播台下不為人知的潛規則震驚不已，紛紛驚訝留言「第一次看到背夾那麼多！玉潔主播工作。妳辛苦了」、「應該是完美的背後的辛苦」、「裙子上還有標籤」、「原來如此」、「不為人知的行規」。
(中時新聞網)
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