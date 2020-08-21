新冠肺炎疫情未歇，口罩防疫需求延續，恆大（1325）業績、獲利維持高檔水準，7月營收4億元，年增534.6％，自結單月稅後盈餘2.07億元，年增40.4倍，EPS2.39元。恆大上半年稅後盈餘7.55億元，年增31.82％，EPS 8.67元；加計恆大7月獲利，EPS逾11元。

分析師認為，後疫情時代，口罩已成為全球日常。恆大目前口罩、熔噴不織布供應需求滿載；在國內開放口罩外銷後，已取得美國食品藥物管理局（FDA）銷售許可，正與多家美系客戶洽談出貨，營收、獲利蓄勢攀高。

恆大生產紡結不織布、熔噴不織布以及複合布（SMS、SMMS）為主，生產基地包含台南白河、大陸廈門。紡結不織布可用於隔離衣、帽、醫用墊；熔噴不織布可用於過濾材，包括空氣清淨機、空調及無塵室用高效過濾材、汽車空氣過濾材、口罩過濾材。

恆大今年因疫情加入口罩國家隊，增添口罩機台至15台，加上熔噴不織布需求大增，帶動營運成長；第2季稅後盈餘6.31億元，季增4.09倍，年成長56.36倍，EPS 7.22 元，創新高紀錄。

恆大目前8台不織布機台年產能達3.2萬噸，維持產能全開；其中，供給最缺的熔噴不織布有2套機台，日產能4噸，至於口罩機台共15台，日產能達140萬片，全能生產。

有鑑市場需求仍處緊俏，恆大規劃下半年8、9、10月陸續新增3套熔噴不織布機台。新增的熔噴不織布產線，除醫療口罩使用外，可拿來做「HEPA」等級的高端過濾材料，有助強化多元利基營運觸角，至於投資生產N95口罩亦在計畫中。

(工商 )