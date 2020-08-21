台新金控晚間發出四點聲明，主要籲請財政部解決彰化銀行案，請財政部早日息訟止爭並提出和解方案，以終局解決彰銀案，為彰銀、台新金及政府開創三贏局面，甚至強調若政府擬籌組金融國家隊，整合彰銀與兆豐或其他公股金融機構，台新金將樂觀其成並全力支持。

台新金晚間發出四點聲明。

首先，台新金對於21日台灣高等法院（更一審）判決台新金勝訴，確認財政部與台新金存有繼續性的契約關係，我們感謝法院再次還給台新金一個公道。

其次，台新金投資彰銀迄今已15年，當時台新金係參與公開之國際標案並以溢價40％的價格得標，如今卻須與財政部對簿公堂，對台新金、彰銀與政府都是沉重的負擔，亦非台新金所願。

接著，本案爭訟迄今已近6年，歷經不同審級法院的審理（台北地院、高等法院及最高法院），一致認同台新金與財政部間具有繼續性的契約關係存在。

21日承蒙台灣高等法院再次判決肯認雙方之契約關係，但彰銀案一日未解決，實際上仍是台新金、彰銀及政府繼續三輸的局面，沒有誰是贏家。台新金謹此呼籲財政部早日息訟止爭並提出和解方案，以終局解決彰銀案。

最後，近年來面對國際經貿局勢變化，新南向政策已為國家的重要策略，而金融業更是推動該策略的後盾之一。故倘若政府擬籌組金融國家隊，整合彰銀與兆豐或其他公股金融機構，台新金將樂觀其成並全力支持。

(工商 )