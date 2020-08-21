美國在台協會宣布，蘇戴娜（Diane Sovereign）就任美國在台協會文化新聞組組長。蘇戴娜於2002年加入美國國務院，並先後擔任美國駐亞洲、歐洲和美洲的外交官。

她曾擔任位於布魯塞爾的美國駐北大西洋公約組織使團政治官、美國駐伊拉克摩蘇爾文化新聞組組長、美國駐中國北京舊大使館領事官和政治官、美國駐中國北京新大使館副發言人、美國駐武漢總領事館總領事、美國駐渥太華大使館文化官、美國駐布宜諾斯艾利斯大使館發言人。在進入政府部門之前，她曾在洛杉磯和舊金山的國內法律師事務所擔任7年的公司法律師。

蘇戴娜出生於日本，在加州接受教育，並取得波莫納學院國際關係學士學位，以及加州大學哈斯汀法學院的法律博士學位，2019年蘇組長取得美國國防大學艾森豪學院之國家戰爭學院的碩士學位。蘇戴娜通曉中文、西班牙文和法文，她和她的女兒在2020年夏天從華盛頓特區抵達台北。

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