美國智慧機龍頭蘋果今年以來股價漲勢不斷，並在20日收盤價達到473.10美元，市值正式跨過2兆美元大關，擁有蘋果股票的民眾可說是獲利滿滿。有一名網友提問，他的阿公日前離世，生前留給他7000股蘋果股票，但他不知道該如何處理，上網提問卻引發熱議。

據《MarketWatch》報導，該名美國網友在Reddit發文提問，指出阿公日前因癌症往生，但阿公在2003年買進並至今留下7000股的蘋果股票，卻讓他不知道該如何處理。若該名網友將蘋果股票留到本月底，至少什麼都不做，那麼他將擁有28000股蘋果股票。若以蘋果周三午盤467.50美元價格來計算，這批股票市值將達到327萬美元(約9614萬元新台幣)。

蘋果日前宣布，將在 8 月 30 日將蘋果股票分割，從1股拆分成4股，若以400美元來換算，每股價格將降至100美元，這將吸引散戶更好進場買進蘋果股票。依照7月底來計算，蘋果是道瓊指數股價最高的成份股，目前占整體權重10%，若分割成4分之1，將從第一降至第18順位，無論蘋果股價未來如何漲跌，對道瓊指數的重要性都會降低。

蘋果歷史上已經分割過4次股票，分別為：1987年6月16日將1股拆分成2股、2000年6月21日將1股拆分成2股、2005年2月28日將1股拆分成2股、2014年6月9日將1股拆分成7股，最後一次也使得蘋果被納入道瓊指數，AT&T從成份股中被剔除。若算上本月底這次，將是蘋果史上將股票分割第5次。若以此來計算，該名網友的阿公可能一開始只持有250股蘋果股票，若依照2003年最高股價1.63美元來計算，可能當初僅花407.5美元(若以當時新台幣匯價約落在33元區間來計算

，等同價值8000多元)就取得這些股票。

回到這名網友的問題來說，有不少Reddit的資深網友提出建議，以繼續持有、分散風險，或是遠離網路論壇，尋找專業人士這3種回答最多。

麻州金融諮詢機構American Private Wealth總裁Kashif Ahmed表示，該名網友犯了一個最大錯誤，就是讓別人知道自己有這筆意外之財，這可能會讓他突然多了48個堂兄弟姊妹來認親。

Kashif Ahmed表示，若考慮稅務問題，該名網友應該在股價上漲時趕快行動，藉此降低龐大的稅金，若是他本人的話，他會馬上賣掉這些蘋果股票，改賣追蹤科技股的ETF，分散投資風險，也能透過ETF繼續持有蘋果股票。

(中時新聞網)