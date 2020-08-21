施名帥去年在金鐘夯劇《我們與惡的距離》中飾演精神科醫師，劇中詮釋角色專注態度，近期在《黑喵知情》中雖首度擔綱男主角，但飾演漫不經心的立委助理「羅鈞」，回到家也是廢柴老公一枚，幾乎都由戲裡老婆連俞涵打點生活，和先前模樣相差甚鉅。施名帥笑說，出道多年來第一次演男主角，但因為角色性質「從頭被罵到尾，演完都懷疑自己智商變低」。

劇中「羅鈞」除了開會打嗑睡不專心，連和老婆結婚紀念日都能忘記，施名帥笑說「羅鈞」在劇組已成「ㄎㄧㄤ」的代名詞，劇組人員還搞笑幫他創「ㄎㄧㄤ幫」，用大頭照做貼紙、別針等周邊商品，黏在化妝間各角落，連同劇組陳以文看到都好奇喊想加入，施名帥苦笑「但我不想當幫主啊」。他也抖出其他演員糗事，包括連俞涵第一天上戲就被天竺鼠大便在戲服上；姚愛寗拍完戲後穿戲服離開，隔15分鐘才折返回劇組換衣服；還有蔡燦得拍完戲忘記車停哪，找半小時還找不到，形容整個劇組已「羅鈞化」。

施名帥出道近10年，累積許多戲劇、電影作品。（粘耿豪攝）

自北藝大戲劇系出身的施名帥，出道13年演出不少作品，2011年退伍後在劇情長片《椰仔》中飾演主角椰仔，首次入圍台北電影節，也參與戲劇《一把青》、《麻醉風暴2》、《我們與惡的距離》及電影《血觀音》演出。施名帥雖熱愛演戲，但他坦言剛出道時會想裝聰明，獲取別人肯定，「在大家眼中該有的成功年輕人樣子」，也坦言當演員有段時間很寂寞「因為沒人認識真正的你」，不過近年心態轉換，認為透過角色展現不同樣貌，自己也更懂得做自己。

施名帥和金鐘視后朱芷瑩交往2年多感情穩定，他笑說私下個性有點像「羅鈞」，只有拍戲工作時比較專心、有條理，私下不太敢跟別人講話，像是買菜、點餐，總要請女友「代答」，有次自己去買人氣水煎包，老闆娘問施名帥「要不要加辣」，眼看後面大排長龍，施名帥吱吱嗚嗚半天，吐了一句「都可以」，讓老闆娘當場翻白眼。施名帥事後回想「我吃辣但女友不吃辣，當時我想不出答案，我就是有這種障礙」，笑虧自己「如果哪天空襲警報來，我應該會被炸死」。

施名帥坦言自己有「社交恐懼」，他說「沒有人是萬能，承認自己的缺點，是讓自己可以變得更好」，也感謝女友總在旁給予鼓勵，至於感情穩定有無被家人催婚？施名帥透露，家人都非常開明，隨緣不強求，不會讓他覺得有負擔。他笑說反倒剛入演藝圈時，長輩原以為演藝圈很糜爛「他們刻板印象就是半夜不睡覺，有點像八大行業」，了解後也放心讓他闖事業。《黑喵知情》每週日晚間10點於LINE TV、民視無線台播出。

場地提供：VG Living 臣爵傢俱

服裝：HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE

手錶：OBAKU

鞋：Dr. Martens TERRY涼鞋

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