「2020年新北市巷弄藝起來巡演」今（21日）晚間在新北市板橋435藝文特區展開序幕。（新北市文化局提供）

「2020年新北市巷弄藝起來巡演」今（21日）晚間在新北市板橋435藝文特區展開序幕。（新北市文化局提供）

「2020年新北市巷弄藝起來巡演」今（21日）晚間在新北市板橋435藝文特區展開序幕。（新北市文化局提供）

「2020年新北市巷弄藝起來巡演」今（21日）晚間在新北市板橋435藝文特區展開序幕，由「明華園戲劇總團」獻演《劍神呂洞賓》。故事內容彰顯勇氣是每個人心中的青龍劍，必能斬邪克魔。市長侯友宜表示，祈願以大戲破除溫疫，以勇氣度過疫情難關。

侯友宜表示，文化局每年辦理「新北市巷弄藝起來巡演」活動，讓各區各里民眾得以最簡單的方式接觸殿堂級的表演藝術，在表演團隊協助及民眾支持下，6年來走遍各區，廣獲市民朋友喜愛與肯定，已成功建立活動品牌、可觀的藝文參與人次及相當之口碑，也打造了新北市友善的表演藝術環境。

今年因新型冠狀肺炎疫情影響，大家憋了大半年時間沒有活動。侯友宜出席巡演活動開幕透別宣告，只要同心，再可怕的疫情都能挺過。並特以當晚演出內容宗旨，呼應他擔任警職時，面對一次次的犯罪挑戰，都用耐心、細心跟勇氣解決。

侯也呼籲，大家防疫跟打擊犯罪一樣，用耐心、細心跟勇氣，最終必能戰勝邪魔，此後市府一定提供更多精采的藝文活動，讓大家心靈更豐美。

(中時 )