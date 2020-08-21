近日捲入主動篩檢風波的彰化縣衛生局長葉彥伯今（21日）出面，針對各界疑慮做出解釋，強調他百分之百「挺阿中部長」，講到激動處還一度哽咽。衛福部長陳時中則回應，不會抹滅葉局長以前的貢獻，並強調防疫政策要整合。資深媒體人黃光芹則分析，這場政治風波有兩個關鍵，一是無症狀，二是政風調查，而這場風波當中也沒有贏家。

黃光芹指出，彰化縣政府和疫情指揮中心之間，對於無症狀感染者是否要採取積極作為存在分歧，且「通報定義」是否列入「無症狀」採檢不明，可能也導致有是否報准的代溝。黃光芹也批評，遇到這樣的情況，抬出政風恫嚇是最下策，並質疑陳時中的溝通和協調能力。

黃光芹還說，陳時中也經歷過白色恐怖，應該知道「人二」留下的陰影，「而且政風人員除了沒有防疫專業，其他什麼都有陳部長豈會不知？」

最後，黃光芹分析這場政治風波中，其實沒有任何贏家，並呼籲應該要就防疫本質進行論辯。

此外，根據「網路溫度計」報導，8月19日陳時中因為動用政風調查積極防疫篩檢的彰化縣衛生局，引發彰化縣醫師群起反彈和質疑彰。而這也讓陳時中的負面聲量創下13878筆新高紀錄，遠高於同日他的正面聲量。

(中時新聞網)