盧廣仲首度演出電視劇《花甲男孩轉大人》，劇裡飾演男主角「鄭花甲」展現超自然演技，憑藉「鄭花甲」角色榮獲第53屆金鐘獎「戲劇節目男主角獎」及「新進演員獎」，同時《花》劇也榮獲「戲劇節目獎」殊榮。為重現經典，台視將於22日推出由中華民國口述影像發展協會指導製作的《花甲男孩轉大人》「口述影像版」，讓視障朋友們能夠「聽」見好戲劇。

盧廣仲劇中詮釋大學重考3年、延畢2年魯蛇「鄭花甲」，與飾演父親的蔡振南有著大量對手戲，兩人一段長達3分33秒「一鏡到底」互飆髒話的戲碼大獲好評，完美呈現情緒上的層次，令觀眾印象深刻。《花甲男孩轉大人》更創下《植劇場》系列最高收視4.16，全劇平均收視2.46。

《花甲男孩轉大人》是以繁星鄉望族鄭氏家族的老夫人瀕臨逝世、鄭家兄弟爭奪祖產為故事背景，描述家庭成員間複雜的親情以及成長歷程，並透過主角「鄭花甲」檢視既定的價值觀，探討年輕人對家族親情、性別平權和傳統信仰的反思。

為讓視障朋友能夠「聽」見無法以視覺收「看」的精彩好戲，透過口述影像技術完美呈現，台視將推出《花甲男孩轉大人》「口述影像版」，全劇共七集將於8月22日起每週六上午6點至8點在臺灣電視台播出，敬請鎖定精采好戲。

盧廣仲和蔡振南在《花甲男孩轉大人》飾演父子，有精彩對手戲。（台視提供）

(中時 )