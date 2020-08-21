墨西哥外長艾布拉德今天表示，俄羅斯將向墨西哥運送至少2000劑新冠疫苗，在墨國進行三期試驗。
墨西哥外長艾布拉德昨天與俄羅斯駐墨西哥大使商討新冠疫苗事宜，墨方表示願意接受俄疫苗在本國試驗，以確保能夠更早獲得疫苗供應。他表示，墨西哥將在今年9月收到至少2000劑俄羅斯「衛星-V」疫苗，在墨西哥進行三期試驗，並稱這是一個非常好的消息，再次為自己爭取到了時間。
墨西哥總統羅培茲歐布拉多17日曾表示，如果俄羅斯新冠疫苗證明有效，他將自願率先接種。此前，墨西哥與阿根廷政府已同英國製藥公司阿斯利康簽署合作協議，研發的疫苗將由兩國負責在拉美國家（巴西除外）生產和分銷，預計為生產1.5億至2.5億劑疫苗，在2021年上半年交付。
俄羅斯11日已註冊了全球第一款針對新冠病毒的疫苗。俄新冠疫苗「衛星-V」將很快進行4萬人規模的臨床試驗，以檢驗其可靠性。
(中時 )
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