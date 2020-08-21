今年適逢貝多芬250周年，國內有許多貝多芬音樂會。男中音趙方豪（後排左起）、鋼琴家盧易之、男高音王典與女高音林玲慧（前排），特別分享他們對即將演出曲目貝多芬《合唱幻想曲》與第九號交響曲《合唱》的想法。（張鎧乙攝）

來自華盛頓國家歌劇院的男低音所羅門．霍華，日前風塵僕僕，從芝加哥轉往洛杉磯，再轉機到台灣，開始14天隔離，為9月初演唱貝多芬《第九號交響曲》（以下簡稱貝九）做準備，並透過訊息對外表示，「食慾、心情都很好，會好好調適狀態，全力準備演出。」

貝九最知名的段落是第四樂章的〈快樂頌〉，歌詞談論了「世界一家，四海皆兄弟」的精神。同台演唱的男高音王典表示，在疫情之下，「貝九可說是一股苦難中的力量，演唱這首作品，外在要保持冷靜，但是內在波濤洶湧，間奏會讓你聽了心跳加速，音域跳得很廣，加上合唱團、交響樂團的聲響，讓音樂很豐富，在當時也是創舉。」

王典表示，貝多芬的一生都在和命運對抗，「貝九就像是浴火鳳凰，貝多芬對人生的苦難並不粉飾太平，而是正面迎向挑戰，碰觸人生的痛點，帶大家從暗處走向光明，最後湧現狂喜。」

同台演唱的女高音林玲慧表示，貝多芬把人聲演唱當作一把獨立樂器，「要唱得抒情，但速度要快，還要和樂團相互抗衡，音樂的線條，很有向前進的動力。」

男中音趙方豪表示，所羅門的男低音獨唱，是整部作品的關鍵點，「男低音聲部可說是掌握了這首作品的氣勢，在氣息的挑戰上很大，所羅門除了音量大，他從高音到低音區的聲區轉換，令人佩服。」

鋼琴家盧易之則是擔任《合唱幻想曲》的鋼琴演奏，他表示這部作品是維也納當地每年歲末會演出的曲目，「音樂從一段悲壯的裝飾奏開始，開啟了一段探索世界的過程，直到最後合唱團、樂團和鋼琴融合在一起，力量與美從中湧現。」

王典表示，《合唱幻想曲》的能量和貝九並駕齊驅，「裡面同樣傳遞一種非常正向的精神，恰好是這個年代需要的事情。」演出將於9月5日、6日，在台北國家音樂廳登場。

(中時 )