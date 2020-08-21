基隆東岸商場改造後，人潮絡繹不絕，演變成為熱門打卡景點，但日前因使用率高，導致場地不敷使用，議員建議市府增建跑道。交通處長李綱表示，由於建築結構老舊，需進行審慎評估。

基隆市政府2018年將原本東岸商場老舊建築，變身為多功能複合式商場，進駐多家知名餐廳、鄰近廟口夜市，是基隆市區核心之一。 除美食外，頂樓更有綠色公共空間及200公尺的PU露天跑道，提供民眾休閒散步，同時可眺望郵輪、及港景，有許多遊客前來朝聖。

議員鄭文婷表示，每當黃昏，會有許多民眾前往商場頂樓的PU露天跑道運動，但因人潮過多，導致空間使用不足，希望市府能評估擴建可行性，讓民眾有更舒適的環境。

交通處長李綱指出，目前東岸商場頂樓的空中跑道使用前況良好，其建築容積率為160，最多可以到960，加上土地是由市府買下，要往上蓋的難度不高，但建築結構已有數十年之久，需進行審慎評估，未來會優先納入考量。

(中時 )