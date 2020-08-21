已成功研發出「聲控急難救助系統」

獨居的藝人羅霈穎在家中病發，卻因來不及對外求救而喪命，為了不要讓寶貴的生命輕易就消失，已在美國股市上櫃的龍寶集團攜手獨步新媒體，21日簽署成立「龍寶獨步聲聯網」，雙方目前已成功研發出「聲控急難救助系統」，預計10月上市。

此合作案由美國墨石證劵領投並引進歐美資源，由龍寶集團入股獨步新媒體，投資方並於台灣成立研究室，一同打造全球與台灣新興聲聯產業，近日內將聯手發表「聲控技術運用在急難救助及預防犯罪」的創新產品，業者強調，聲控結合不同產業、會有不一樣的應用。

這項合作的開始，是因龍寶集團董事長柯在、美國墨石證券總裁張義發都認為聲聯網是未來科技趨勢，而獨步新媒體自主研發的「離線AI語音辨識引擎技術晶片」在此領域表現優異，三者結合後將可搶攻國際市場。

柯在表示，龍寶集團在地經營20多年，在美國上櫃後，經多年努力，今年更將於美國股市上市；過去常看到許多緊急事件，都因無法及時被發現而留下遺憾，這次與獨步新媒體合併成為寶獨步聲聯網將是個里程碑，此聲控急難救助的聲聯網更可加深集團的服務層面。

獨步新媒體董事長張貴宏說，日前猝逝的藝人羅霈穎發病時，如果她家中裝設有這套系統，或許還有希望獲救；新冠肺炎防疫期間，為避免與群眾過多接觸，公司研發出聲控電梯等設備，這些系統都可離線操作，能廣泛應用在學校、銀行ATM等。

張貴宏強調，目前開發出的產品若裝設在家中，遇到急難情況時只要大聲發出求救聲音，系統即可透過衛星電話、APP等傳達至相關處所，以羅霈穎事件為例，當時她家中若有這套系統，羅只須大喊救命，就能將訊息傳遞給大樓管理員。

(中時 )