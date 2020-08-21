彰化聯合台大公衛進行萬人篩檢，遭指揮中心下令政風處調查，引發軒然大波，也讓普篩話題不斷升溫，中央疫情指揮中心指揮官陳時中卻多次堅定回應不考慮，日前更表示，民眾有症狀就會看診，等同醫師已在第一線把關，加上費用便宜，因此無普篩必要，對此腎臟科名醫江守山開炮怒嗆陳時中「醫生的命也是命」。

江守山18日在臉書PO文「醫生的命也是命」，嘲諷表示原來是因為醫生看診費用較便宜，試劑比較貴，所以陳時中拒絕入境普篩。他問陳時中「部長知不知道我們一線的醫師，面對隨時可能碰到的染疫的病患，是要冒著生命危險」，更不用提醫生連勞基法保障都沒有，財團大老闆隨時都能叫醫師滾蛋。

江守山說，現在消防隊員已經有了避險權，火場太過危險可以不進入，但醫生遇到危險疫情不能臨陣脫逃。江守山不滿表示，回想起當初指揮中心說感謝全國醫療人員，現在看來格外諷刺，他也擔憂，不知道以後還有沒有人願意來念醫學系，希望台灣最後別只剩下「救醜不救命」的美容醫師。

江守山在政論節目《新聞深喉嚨》中也再次表達不滿，他說，各國都已經開始邊境全檢，台灣卻因為看醫生很便宜，醫生不值錢，所以不普篩，台灣已經從「超前部署」變成「落後部署」。江守山也質疑，只要有一個人確診，隔離衣、負壓病房、口罩、藥物等，就要花210萬，真的有比較便宜？

影音／YouTube新聞深喉嚨

事實上，前疾管局副局長施文儀早在月初也針對普篩議題提出質疑。施文儀指出，目前指揮中心的檢疫作法，是最古老且有效的圍堵疫情辦法，在目前全球觀光急凍下，是可行的辦法，但若未來觀光復甦，台灣依舊不願花每天420萬進行邊境普篩，到時損失恐以「億」起跳，因為不會有旅客願意來台灣「被關14天」。

(中時新聞網)