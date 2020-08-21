恆春鎮長補選22日進行投票，民進黨籍候選人陳文弘21日請來新任高雄市長陳其邁出席選前之夜。（謝佳潾攝）

恆春鎮長補選22日進行投票，民進黨籍候選人陳文弘21日請來新任高雄市長陳其邁出席選前之夜，儘管現場雨勢不定仍嗨翻天，陳其邁除稱要把補選勝選的喜氣分給陳文弘外，還當場承諾得票率若破70％要到恆春開演唱會，支持者聽聞興奮地直喊「凍選」。

陳其邁指出，3個月前他在行政院當副院長時，曾到過恆春，而在之前還有因颱風淹大水到恆春關心過，而這次是第3次，且身分也不同了，高雄市長補選剛結束，想當時屏東縣長潘孟安到高雄幫他助選好多次，次次都交代他，「恆春鎮長補選對民進黨很重要」。

他笑說，潘孟安千交代萬交代，他若當選一定要來恆春幫站台，所以即使「來回4小時、講話10分鐘」，他也一定要來拜託大家讓陳文弘高票當選，讓陳文弘做潘孟安最好的幫手。

「之前的鎮長是選舉買票下台的。」他不諱言道出補選原因，再次向支持者強調一定要投給陳文弘，一定要讓代表民進黨清廉勤政愛鄉土的陳文弘當選。

他強調，補選的投票率都很低，所以請大家一定要出來投票，他當選高雄市長的得票率是70％，相信陳文弘也能跟他一樣，而若破70％，他就要來恆春開演唱會，唱歌給大家聽。此番話一出，再度炒熱現場氣氛，支持者在雨中興奮地直喊「凍蒜」。

此外，陳其邁還意有所指地說，「下次要選縣長的人都站在台上」，聽得站在台上的周春米、莊瑞雄及台下支持者，有的笑得開心有的笑得尷尬。

(中時 )