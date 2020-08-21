新冠肺炎疫情趨緩，國內近期掀報復性旅遊，各地旅宿業住房率回升，但北市觀光業仍提升有限，北市將推出新的振興旅宿業活動「台北外宿節」，自8月起至12月祭出住宿優惠，舉辦各種PARTY，邀請大家「來去台北住暝」，盼能吸引觀光人潮。

台北旅宿受到疫情影響，嚴重時住房率不到2成，不僅是業者，更影響台灣整體接待觀光客的住宿能量。台北市市長柯文哲呼籲「台北人挺台北城」，為此市府在下半年推出「台北外宿節」方案，希望大家把台北作為旅遊目的地，一同幫助台北的旅宿業者。

台北外宿節今晚在北投七星公園正式啟動，由台北市吉祥物熊讚與小朋友們共同唱跳「一起去旅行」揭開序幕，現場有超過百對上的夫妻檔、情侶檔，以及市民朋友共同參與。

觀傳局局長劉奕霆表示，8月21日起到12月台北外宿節將陸續創造留宿台北的主題活動，包含七夕音樂趴、探秘趴、台北秋趴、LIVE台北FUN音樂、單身趴，每個活動以PARTY為號召，就是為大家創造了「來去台北住暝」的理由。

北市副市長蔡炳坤表示，台北是個國際級的大都會，在市府團隊打造下，城市風貌不斷改變，東西軸線得以翻轉，「無圍牆博物館」的理念也務實推動，加上城市綠化及生態景觀不斷地精進，邀請民眾來參與「台北外宿節」活動，並以行動力支持台北旅宿業者。

台灣商圈產業觀光發展聯合總會總會長周水美表示，台北外宿節整合台北近150家旅宿業者，各自都提供優惠折扣及飯店好康；同時活動合作旅館也提供住宿券等好康，作為活動抽獎，盼吸引更多人潮來台北。

(中時 )